Illertissen/Buch

10:22 Uhr

Stromausfall in Illertissen und Buch: Techniker sind im Einsatz

Illertissen ist am Freitagvormittag von einem großen Stromausfall betroffen.

In Teilen der Stadt Illertissen ist am Freitagvormittag der Strom ausgefallen. Der Netzbetreiber gibt an, wie lange der Ausfall voraussichtlich noch dauern wird.

Das Datum spricht für sich: Es ist Freitag, der 13. August, und in Teilen von Illertissen und Buch ist vormittags der Strom ausgefallen. Das bestätigt der Netzbetreiber, die LEW Verteilnetz GmbH, in einer Online-Meldung. Techniker seien im Einsatz. Voraussichtliches Ende des Stromausfalls sei gegen 12.33 Uhr. Über die Ursache der Störung ist noch nichts bekannt. "Ungeplanter Stromausfall aus noch unbekanntem Grund", war um 10.45 Uhr zu erfahren. Rund 3000 Haushalte in Illertissen und Buch von Stromausfall betroffen Auf Anfrage unserer Redaktion teilt ein Sprecher der LEW Verteilnetz GmbH mit, dass zwei defekte Mittelspannungskabel gegen 9.45 Uhr zu einem Stromausfall in der Stadt Illertissen geführt haben. Die Störung beeinträchtigte auch die Stromversorgung im Markt Buch. Von rund 3.000 betroffenen Haushalte ist die Rede. Durch Umschaltungen konnte die Netzleitstelle bis 10.15 Uhr wieder einen großen Teil der Haushalte ans Netz nehmen. Aktuell (Stand: 11.10 Uhr) sind noch Haushalte in der Stadt Illertissen ohne Strom. Die Ursache für die Defekte sei im Moment noch unklar. Wir halten Sie auf dem Laufenden. (stz)

