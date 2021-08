Stromausfall in Illertissen und Buch: Ursache noch unklar

In Teilen der Stadt Illertissen ist am Freitagvormittag der Strom ausgefallen. Techniker des Netzbetreibers waren im Einsatz.

In Teilen von Illertissen und Buch ist am Freitagvormittag der Strom ausgefallen. Der Netzbetreiber, die LEW Verteilnetz GmbH, teilte in einer Online-Meldung mit, dass Techniker vor Ort im Einsatz seien. Über die Ursache der Störung sei noch nichts bekannt: "Ungeplanter Stromausfall aus noch unbekanntem Grund", war zu lesen.

Rund 3000 Haushalte in Illertissen und Buch von Stromausfall betroffen

Auf Anfrage unserer Redaktion berichtete ein Sprecher der LEW Verteilnetz GmbH, dass zwei defekte Mittelspannungskabel gegen 9.45 Uhr zu einem Stromausfall in der Stadt Illertissen geführt haben. Die Störung beeinträchtigte auch die Stromversorgung im Markt Buch. Von rund 3000 betroffene Haushalte war die Rede. Durch Umschaltungen konnte die Netzleitstelle bis 10.15 Uhr wieder einen großen Teil der Haushalte ans Netz nehmen. Um 11.15 Uhr seien wieder alle mit Strom versorgt gewesen. Der Grund für die Defekte ist noch nicht bekannt. (stz)