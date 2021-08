Illertissen/Buch

vor 54 Min.

Ursache für Stromausfall in Illertissen und Buch ist weiterhin unklar

In Haushalten in Illertissen und Buch war am Freitag der Strom weg.

Plus In rund 3000 Haushalten in Illertissen und Buch war am Freitag der Strom weg. Nun sollen Kabel erneuert werden.

Von Sabrina Karrer

Was den Stromausfall in Illertissen und Buch am Freitag ausgelöst hat, bleibt wohl unklar. Wie berichtet, war in rund 3000 Haushalten vormittags plötzlich der Saft weg. Zwei defekte Mittelspannungskabel sind danach festgestellt worden. "Leider war es nicht mehr möglich, die genaue Ursache für die defekten Kabel zu rekonstruieren", sagt Thomas Renz, Pressesprecher der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) am Montag auf Nachfrage. "Ziemlich sicher" sei, dass einer der beiden Kabeldefekte infolge des ersten Defekts auftrat. "Solch ein Folgefehler entsteht durch die zusätzliche Belastung, die aufgrund des kurzfristigen Spannungsanstiegs auf das Kabel wirkt", erklärt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen