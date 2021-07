Illertissen

06:00 Uhr

Bürger ärgern sich über Ufersanierung am Auer Baggersee

Am Auer Baggersee ist ein Bagger im Einsatz. Gerade wird dort das Ufer saniert.

Plus Eine Natursteinmauer soll die alte Befestigung des Baggerseeufers aus Holz und Beton ersetzen. Bürger ärgern sich, dass die Bauarbeiten mitten in die Badesaison fallen.

Von Franziska Wolfinger

Der Abschnitt am Ufer des Auer Badesees sieht derzeit wirklich nicht schön aus. Bauarbeiter sanieren das Ufer mit schwerem Gerät, die Liegewiese ist zum Teil aufgerissen. Manch Bürger wundert sich, warum solche Maßnahmen ausgerechnet mitten in der - zugegeben ohnehin verregneten - Badesaison durchgeführt werden. Michael Kienast vom Bauhof erklärt, was es mit den Arbeiten auf sich hat.

