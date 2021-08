Cabrio-Fahrer macht sich nach Unfall in Illertissen aus dem Staub

Ein Autofahrer hat in Illertissen nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug Unfallflucht begangen. Jetzt wird er von der Polizei gesucht.

Unfallflucht hat ein Mann am Sonntagabend in Illertissen begangen. Wie die Polizei berichtet, musste eine 49-jährige Frau gegen 21 Uhr mit ihrem Auto an einem Kreisverkehr an der Autobahnanschlussstelle verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender Mann in einem blauen Audi 80 Cabrio bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck auf. Beide Beteiligten stiegen zunächst aus und einigten sich darauf, für die polizeiliche Unfallaufnahme auf den Pendlerparkplatz zu fahren. Der Cabrio-Fahrer lenkte jedoch nicht wie vereinbart dorthin, sondern fuhr in Richtung Dietenheim davon.

Der Frau sind weder die Personalien, noch das Kennzeichen des Unfallverursachers bekannt. Der unbekannte Autofahrer ist nach Angaben der Polizei etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kräftig gebaut, trägt einen Vollbart und hat kurz rasierte Haare. Hinweise nimmt die Inspektion Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)