Illertissen

vor 1 Min.

Circus Mulan freut sich in Illertissen über Nachwuchs in schwierigen Zeiten

Plus Kamelmama Tonja vom Circus Mulan hat ein Baby zur Welt gebracht. Interessierte können das Jungtier besuchen. Aber wie es mit dem Zirkus weitergeht, ist ungewiss.

Von Regina Langhans

Babyglück in schwierigen Zeiten: Beim Circus Mulan, der sich während der Corona-Zwangspause auf dem Festplatz in Illertissen aufhält, hat sich Nachwuchs eingestellt. Kamelmama Tonja brachte am 28. April in Illertissen ihr Baby zur Welt. Mutter und Kind seien wohlauf, sagt Jacqueline Köllner von der gleichnamigen Zirkusfamilie. Sie gewährt gerne einen Blick in die Kinderstube.

