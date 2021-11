Illertissen

vor 31 Min.

Corona: Illertalklinik in Illertissen richtet neue Reha-Station ein

In der Illertalklinik in Illertissen ist eine Station für Corona-Genesene eingerichtet worden.

Plus In Illertissen werden Menschen untergebracht, die wegen Corona behandelt wurden. Auch bei der Aufnahme von Reha-Patienten gelten neue Regelungen.

Von Rebekka Jakob

Die Corona-Situation in der Region bleibt angespannt. "Wir befinden uns in der schwierigsten und dramatischsten Situation der Pandemie", so hatte es Landrat Thorsten Freudenberger am Freitag bei der Übergabe des Illertisser Feuerwehrhauses formuliert. Die Belastung für die Kliniken wächst. Auch deshalb ist nun in der ehemaligen Illertalklinik in Illertissen eine neue Station eingerichtet worden, in der Menschen am Ende ihrer Covid-Erkrankung behandelt werden.

