Illertissen

vor 49 Min.

Corona-Zeit: Illertissen hat jetzt eine Erinnerungsbank

Plus Zwei Firmen haben der Stadt eine Bank gestiftet. Die Spender wollen damit an die Einschränkungen durch die Pandemie erinnern - und beweisen dabei Humor.

Von Rebekka Jakob

Die Inzidenzwerte im Landkreis Neu-Ulm fallen weiter, bereits ab Freitag werden die neuen Regeln für eine Inzidenz unter 50 gelten. Ein Ende der Einschränkungen durch Corona ist in Sicht - und in Illertissen denken die Menschen bereits an die Zeit nach Corona. Sichtbares Zeichen dafür ist eine Erinnerungsbank, die jetzt vor dem Rathaus aufgestellt wurde. Was hat es damit auf sich?

Themen folgen