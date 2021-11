Dachstuhl gerät in Illertissen bei Schweißarbeiten in Brand

Die Feuerwehr hat in Illertissen einen brennenden Dachstuhl gelöscht. Der Schaden ist groß. Die Polizei hat bereits Erkenntnisse, wie es zu dem Feuer gekommen ist.

Ein Dachstuhl ist in Illertissen während Schweißarbeiten in Brand geraten. Dadurch entstand ein Schaden von schätzungsweise 40.000 Euro. Laut Polizei wollte am Dienstagmittag ein 79-Jähriger in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Straße "Zur Siede" einen undichten Wassertank an einer Solarheizung instand setzen. Obwohl er den Arbeitsbereich mit Blechen und feuchten Tüchern abgesichert hatte, fing beim Schweißen durch den Funkenflug die Dachstuhlisolierung an zu brennen. Dann griff das Feuer auch noch auf einen Holzbalken über.

Die schnell verständigte Illertisser Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und unter Kontrolle bringen. Sie war mit 22 Einsatzkräften vor Ort. Der 79-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei Illertissen leitete strafrechtliche Ermittlungen ein. (AZ)