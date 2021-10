Das Freizeitbad Nautilla in Illertissen hat wieder länger geöffnet

Plus Gute Nachrichten für Bade- und Saunafans: Das Freizeitbad in Illertissen hat ab Oktober seine Öffnungszeiten wieder verlängert. Einschränkungen gibt es dennoch.

Das Nautilla in Illertissen hat zum Oktober seine Öffnungszeiten verlängert. Gäste können die Bade- und Saunalandschaft jetzt wieder an allen Wochentagen täglich durchgängig nutzen. Doch Frühschwimmer müssen sich weiter gedulden.