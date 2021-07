Das Illertisser Carillon erklingt endlich wieder bei einem Konzert

Plus Vor 15 Jahren stiftete Josef Kränzle das Instrument. Die immer im Juli stattfindenden Carillon-Konzerte sind zum festen Bestandteil des Illertisser Kulturprogramms geworden.

Seit 15 Jahren besitzt die Illertisser Stadtpfarrkirche eine musikalische Rarität: Ein Carillon-Konzertglockenspiel mit 51 Glocken im 5. Stock des Kirchturms. Das Carillon war damals eine Spende von Ehrenbürger Josef Kränzle, der auch heute das Zustandekommen von Konzerten mit dem weitum einmaligen Instrument fördert. Es bereichert die Musiklandschaft weit über Illertissen hinaus. So wäre es im Grunde ein kleines Jubiläum, aber die Pandemie-Umstände lassen keine Feier zu. Ein Konzert wird es dennoch geben.