Der FV Illertissen hat einen neuen Aufsichtsrat

Plus Bei der Mitgliederversammlung des FV Illertissen haben die Fußballer zufrieden Bilanz gezogen. In den kommenden Jahren hat der Verein einen neuen Aufsichtsrat.

Voll des Lobes war Susanne Kränzle-Riedl, Dritte Bürgermeisterin der Stadt Illertissen, bei der Mitgliederversammlung des Fußballvereins Illertissen. Sie bezeichnete den FVI als "Aushängeschild für die Stadt". Weiterhin bedankte sie sich für die hervorragende Jugendarbeit und das vielfältige Engagement. Das freute freilich die Kicker um ihren Vorsitzender Rainer Bleser. Sie zogen zufrieden Bilanz.