Illertissen

vor 6 Min.

Der Impfbus kommt noch mal nach Illertissen

Viele Menschen haben sich am Wochenende bei der Sonderimpfaktion in Illertissen impfen lassen. Jetzt macht das mobile Impfzentrum erneut halt in der Stadt.

Bereits diese Woche steht die nächste Sonderimpfaktion in Illertissen an: Am Freitag, 3. September, wird der Impfbus erneut in der Stadt sein. Die Sonderimpfaktion am vergangenen Samstag sei ein großer Erfolg gewesen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Deshalb macht der Impfbus nun wenige Tage später bereits nochmals halt in Illertissen. Alle, die noch nicht geimpft sind, sind eingeladen, dieses niederschwellige Angebot zu nutzen. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe Biontech sowie Johnson & Johnson. Wer geimpft werden möchte, sollte Personalausweis, Krankenversichertenkarte und Impfbuch mitbringen. Eine vorherige Anmeldung oder Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Mobiles Impfzentrum kommt wieder nach Illertissen Impfungen sind ab zwölf Jahren möglich. Voraussetzung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ist, dass das schriftliche Einverständnis der/des Sorgeberechtigten vorliegt. Bis zum Alter von 16 Jahren muss zudem ein Erziehungsberechtigter den Impfling begleiten. Außerdem gibt es im Vorfeld ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt. Der Impfbus ist in Illertissen am Freitag, 3. September, im Einsatz: • von 15 bis 18 Uhr beim V-Markt •von 18.30 bis 21 Uhr beim alten Baywa-Areal, wo das nächste Konzert von Live im Sperrbezirk geplant ist (jedoch nur, wenn die Veranstaltung stattfindet). (AZ)

Themen folgen