Illertissen

vor 48 Min.

Der Lions-Kalender 2021 ist zugleich ein Abschiedsgeschenk

Der neue Lions-Adventskalender geht in wenigen Tagen in den Verkauf. Über den Projektstart freuen sich (von links) Roland Kober (Projektverantwortlicher Lions-Club), Bürgermeister Jürgen Eisen, Rebekka Jakob (Leitende Redakteurin Illertisser Zeitung), Lions-Schatzmeister Wolfgang Karger, Künstlerin Sabine Harder und Lions-Präsident Michael Kälberer.

Plus Das Motiv des Adventskalenders ist dieses Jahr nicht zufällig gewählt: Es verbindet Illertissen und Schweden. Das hat einen besonderen Grund.

Von Rebekka Jakob

Die Begeisterung von Sabine Harder ist riesig. "Das berührt mich sehr, es ist so schön geworden." Gemeint ist der Lions-Adventskalender 2021. Das Besondere für die langjährige Leiterin des Illertisser Kunstzirkels: Das Motiv dieses Jahr stammt von ihr - und ist zugleich ein Abschiedsgeschenk für die Stadt, in der sie nun 32 Jahre gelebt hat. In wenigen Wochen wird Harder nach Schweden auswandern, zu ihrem Sohn. Ihr Kalendermotiv erzählt davon - und auch über ihre Liebe zu Illertissen.

