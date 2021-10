Illertissen

Die Freien Wähler sehen sich als Budget-Wächter im Illertisser Stadtrat

Als Freie Wähler schauen sie in Illertissen ihren Stadtratskollegen auf die Finger – auch was die Finanzen angeht.

Plus Ansgar Bauer wird im Vorsitz bestätigt. Bei der Jahresversammlung der Freien Wähler geht es noch einmal um die Kommunalwahl vom vergangenen Jahr.

Von Regina Langhans

Als Freie Wähler schauen sie in Illertissen ihren Stadtratskollegen auf die Finger, und „in die Rolle der Opposition hätten sie sich gut eingefunden“: Vorsitzender Ansgar Bauer hat in seinem, wegen des Lockdown zwei Jahre umreißenden Rückblick in der Jahresversammlung im Bahnhofshotel Illertissen noch eine kleine Wahlnachlese gehalten und erste Bilanz zur Stadtratsarbeit gezogen.

