Illertissen

06:00 Uhr

Die Kuren von Sebastian Kneipp haben ihren Reiz nicht verloren

Plus Mitglieder des Illertisser Kneipp-Vereins erklären, warum Kneipp-Anwendungen gut für die Gesundheit sind. Sie geben auch Tipps für die Umsetzung.

Von Regina Langhans

Die Kneippianer, also die Anhänger der Gesundheitslehre des "Wasserdoktors" und Pfarrers Sebastian Kneipp, rufen anlässlich seines 200. Geburtstags am Montag, 17. Mai, seine Ratschläge in Erinnerung. So viel Anerkennung erfuhr der in Stephansried im westlichen Günztal geborene Sohn einer Weberfamilie, der 1897 in Bad Wörishofen starb, zu Lebzeiten nicht immer.

Themen folgen