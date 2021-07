Illertissen

Die Stadt Illertissen plant Sanierungen in der Ulrichstraße

Plus Ein Teil der Ulrichstraße in Illertissen soll saniert werden. Der Bauausschuss favorisiert dabei Arbeiten in zwei Schritten. So sieht der mögliche Zeitplan aus.

Von Regina Langhans

Die westliche Ulrichstraße in Illertissen bedarf dringend einer Sanierung. Damit steht der Stadt allerdings keine einfache Aufgabe bevor. Deshalb empfahl Tiefbauamtsleiter Bernd Hillemeyr, die teils auch in die Bahnhofstraße eingreifenden Arbeiten auf zwei Bauabschnitte zu verteilen und diese nacheinander auszuschreiben. Der Bauausschuss stimmte einem Ausbau in zwei Schritten einhellig zu, wohingegen nur eine knappe Mehrheit dem Vorschlag von Bürgermeister Jürgen Eisen zur einheitlichen Ausschreibung der Maßnahme folgte.

