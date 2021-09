Die Unterführung am Bahnhof Illertissen wird wegen Bauarbeiten gesperrt

Fahrgäste müssen sich am Montag auf Einschränkungen einstellen. Das ist am Bahnhof geplant.

Am Bahnhof in Illertissen stehen Arbeiten an: Wegen der Markierungsarbeiten an der Treppenanlage zur Bahnunterführung und am Zugang zu Gleis 3 muss die Treppenanlage am Montag, 13. September, von 7.30 bis 16 Uhr komplett gesperrt werden. Das hat jetzt die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Der Zugang zu Gleis 3 ist in dieser Zeit oberirdisch über den Fabrikweg möglich. Dieser ist vom Bahnhofsgebäude kommend über die südlich der Treppenanlage befindliche Radfahrunterführung zu erreichen. Umgekehrt erreicht man das Gleis 1 und das Bahnhofsgebäude ebenfalls über die Radfahrunterführung. Fahrgäste werden gebeten, für den Weg zum Zug gegebenenfalls etwas mehr Zeit einzuplanen. (AZ)