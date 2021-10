Dieb schraubt Räder von geparktem Auto in Illertissen ab

Ein Unbekannter demontiert und entwendet in Illertissen alle vier Räder eines Autos. Bei der Tat wird das Fahrzeug auch noch leicht beschädigt.

Einen kompletten Rädersatz hat ein Dieb in Illertissen gestohlen und sich auch vorab die Mühe gemacht, seine Beute von einem geparkten Auto abzuschrauben. Am frühen Sonntagmorgen, so teilt die Polizei mit, habe sich der Unbekannte im Zeitraum zwischen 4 und 4.15 Uhr an einem geparkten Auto in der Josef-Eichner-Straße zu schaffen gemacht. Der weiße VW Golf wurde hierzu auf vier Holzstücke aufgebockt, die der Täter offensichtlich mitgebracht hatte. Das Auto stand im Carport eines Wohn- und Geschäftsgebäudes.

Diebstahl in Illertissen: Der Reifensatz hatte einen Wert von etwa 2000 Euro

Nach oder noch während der Tat rutschte das Auto nach weiteren Angaben der Polizei von einem der Holzklötze. Der Wagen wurde deshalb beschädigt, der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Der entwendete Reifensatz hatte einen Wert von etwa 2000 Euro. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)