Dieb stiehlt auf Autobahnparkplatz bei Betlinshausen Spanngurte aus Lkw

Ein Unbekannter nutzt die Ruhezeit eines Lastwagenfahrers aus und entwendet einen Karton mit Spanngurten. Dabei hat der Täter leichtes Spiel.

Ein Dieb hat in der Nacht auf Mittwoch einen Karton mit Spanngurten im Wert von ungefähr 500 Euro aus einem unversperrten Lastwagen entwendet. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen zwischen Dienstag, 21.15 Uhr, und Mittwoch, 6.20 Uhr, auf dem Parkplatz Tannengarten-West der A7 bei Betlinshausen.

Die Autobahnpolizei Memmingen bittet um Zeugenhinweise

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 45 Jahre alte Fahrer, der den Diebstahl angezeigt hatte, seinen Sattelzug mit kroatischer Zulassung am Dienstagabend auf dem Parkplatz abgestellt, um dort seine Ruhezeit zu zu verbringen. Bei der Kontrolle vor der Abfahrt am Mittwochmorgen stellte er fest, dass das Material zur Ladungssicherung fehlte. Der Täter hatte leichtes Spiel, da der Auflieger unversperrt war. Er musste lediglich zwei Hebel umlegen, um in das Fahrzeug einsteigen zu können.

Konkrete Täterhinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer 08331/100-311 mit der Autobahnpolizei Memmingen in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch