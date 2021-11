Dieb wird in Illertissen auf frischer Tat ertappt

Die Polizei berichtet von einem Diebstahl in Illertissen. Als die Beamten den Täter aufgreifen, wehrt er sich.

Ein Dieb ist am Freitag in Illertissen auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 14.20 Uhr bemerkte ein 29-Jähriger, dass seine Garage offen stand. Gleichzeitig sah er in direkter Nähe einen Mann, der schnellen Schrittes davonlief. Der Zeuge erkannte in dem 20-Jährigen den Täter eines bereits zurückliegenden Diebstahls wieder. Dieser warf bei seiner Flucht noch einen Gegenstand weg, den er zuvor aus dem Auto des 29-Jährigen gestohlen hatte. Die Polizei konnte ihn im Rahmen der Fahndung aufgreifen. Er wehrte sich und verletzte dabei zwei Beamte leicht. (AZ)