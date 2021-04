Illertissen: Diebe brechen in leer stehendes Haus ein

Ein Zeuge bemerkt offene Türen und brennendes Licht in einem leer stehenden Haus in Illertissen. Er ruft die Polizei.

Unbekannte Täter haben sich in Illertissen wohl Zugang zu einem unbewohnten Haus verschafft. Am Donnerstagabend stellte ein Zeuge bei der Begehung eines Grundstücks im Edisonweg fest, dass in dem leer stehenden Haus Türen offen standen und in zwei Zimmern Licht brannte. So berichtet es die Polizei. Einsatzkräfte durchsuchten dann das Objekt. Die Täter waren aber wohl schon geflüchtet, denn die Polizisten trafen in dem Gebäude niemand mehr an. Die Unbekannten hatten jedoch geringwertiges Diebesgut zur Abholung bereitgelegt. (AZ)

Lesen Sie außerdem: