Illertissen

vor 33 Min.

Diese neue Glocke erklingt bald in Illertissen

Plus Die Hauskapelle des Caritas-Centrums bekommt eine zweite Glocke. Sie wurde nun feierlich geweiht und wird bald eingebaut.

Von Wilhelm Schmid

Es soll altgediente Pfarrer geben, die das Jahrhundertereignis einer Glockenweihe noch nie erlebt haben. Im Gegensatz dazu konnte in Illertissen ein solches Fest dank der Spenden von Ehrenbürger Josef Kränzle in den vergangenen Jahrzehnten gleich mehrfach gefeiert werden: Die größere der beiden Glocken im Turm des Vöhlinschlosses, die große Glocke in Jedesheim St. Meinrad, die drei Glocken vor der Kollegskirche und nicht zuletzt die 51 Konzertglocken des Carillons auf dem Turm der Stadtpfarrkirche St. Martin sind alle dem Illertisser Mäzen zu verdanken. Nun kommt auch die zweite Glocke für die Hauskapelle des Caritas-Centrums an der Beethovenstraße dazu.

