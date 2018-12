10:00 Uhr

Illertissen: Drei Musikgruppen für ein Halleluja

Das Konzert des Männergesangsvereins am Sonntag begeisterte das Publikum in der Kollegskirche. Vor allem die drei Solisten kamen gut an.

Von Wilhelm Schmid

Eine „Moderne Pop-Sinfonische Adventskantate“ hat am Sonntag für eine prall gefüllte Kollegskirche gesorgt. Der Männergesangverein Illertissen hatte dazu seine beiden Formationen, den Männerchor und den gemischten Chor „Choriosum“, mit Projektsängern verstärkt sowie ein Orchester aufgeboten. Dirigent Joachim Hayd leitete somit einen außergewöhnlich großen Klangkörper, und er tat dies nicht nur mit sicherer Hand, auf die man sich stets verlassen konnte, sondern auch mit reichem Gestaltungsvermögen, das sich sämtliche Mitwirkenden sichtlich gerne abverlangen ließen.

Auf dem Programm stand mit „Lichter der Hoffnung“ eine Komposition von Klaus Heizmann, einem Komponisten und Musikproduzenten, der in der evangelischen Kirchenmusikszene für seine „christliche Popmusik“ bekannt ist. In seinem Werk spannt er einen Bogen von klassischen Adventsliedern bis zu fetzigen Pop-Arrangements.

Ein musikalischer Sprung durch die Jahrhunderte

Gerade dieser scheinbare Gegensatz war es, der den Reiz des Ganzen ausmachte, denn die wiederholten stilistischen Sprünge von der Gegenwart ins 17. Jahrhundert und zurück wirkten keinesfalls als Bruch, sondern als durchaus harmonisch.

Auch die drei Solisten Christine Schmidt (Sopran), Julia Haug (Alt) und Oliver Haux (Bass) waren der Bandbreite bestens gewachsen. Neben ihren Gesangspartien hatten alle drei nachdenklich machende Texte zu sprechen, was ebenfalls zum harmonischen Ganzen beitrug. So konnte sich das äußerst zahlreiche Publikum sowohl an der programmatischen Vielfalt als auch am Können aller Mitwirkenden erfreuen. Dazu trug auch das Orchester bei. Schon von den ersten Klängen von „Macht hoch die Tür“ bis zu den erst klangprächtigen, dann meditativ verhallenden Schlussakkorden beeindruckte die große Besetzung durch rhythmische Präzision in allen Stilarten.

Die Sänger überzeugten durch Klarheit

Im gut einstudierten Zusammenspiel von Vokal- und Instrumentalmusik kamen so die drei thematischen Ebenen der Kantate zur Geltung: Die alttestamentarischen Jesaja-Weissagungen, die Jesus-Charakteristika aus dem Neuen Testament, und schließlich die kontrastreichen Erfahrungen heutiger Menschen im Advent. Der Chor imponierte dabei durch Ausdruckskraft und harmonischen Gesang. Auch die Solopartien passten sich in das Klangbild ein, wobei die Sänger durch Klarheit überzeugten. Besonders gefielen auch die altüberlieferten Melodien in neuem rhythmischen und harmonischem Gewand.

Dirigent Joachim Hayd hatte dabei alles bestens im Griff. Nachdem sich der musikalische Kreis von der Ouvertüre bis zum Finale mit dem vertrauten „Macht hoch die Tür“ geschlossen hatte, erlebte man ein geradezu ekstatisches Finale mit „Hosianna“, „Freue Dich, Welt“ und einer Rückblende auf das „Stern“-Motiv. Zum Abschluss gab es anhaltenden, stehend vorgebrachten Beifall vom beeindruckten Publikums.

