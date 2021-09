Drei Personen bei Unfall nahe Illertissen verletzt - Straße gesperrt

Am Donnerstagmorgen kommt es auf der Staatsstraße 2018 zwischen Illertissen und Krumbach zu einem schweren Unfall. Drei Personen werden verletzt, die Straße ist gesperrt.

Auf der Staatstraße 2018 zwischen Illertissen und Krumbach hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ab der Autobahnausfahrt Illertissen bis zum Kreisverkehr Obenhausen (Buch) ist die Straße derzeit komplett gesperrt. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Hofs "Tannenhärtle". Am Unfall waren insgesamt drei Autos mit jeweils einer Person beteiligt. Alle Insassen sind nach ersten Angaben verletzt und auf dem Weg ins Krankenhaus. Rettungskräfte sind weiter vor Ort und haben mit den Aufräumarbeiten begonnen. Die Straße bleibt weiter gesperrt. (AZ)