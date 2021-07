Drei Radfahrer kollidieren in Illertissen

Gleich drei Radfahrer waren an einem Sturz in der Siemensstraße beteiligt. Alle zogen sich leichte Verletzungen zu.

Am frühen Montagabend sind drei Radfahrer in Illertissen miteinander kollidiert. Das teilt die Polizei mit. Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec einen schmalen Durchgangsweg zwischen Mozart- und Siemensstraße. An der Einmündung zum Fahrradweg der Siemensstraße war ihm die Sicht durch eine Hecke verdeckt. Obwohl der Jugendliche sich langsam in die Fahrbahn hineintastete, allerdings ohne abzusteigen, übersah er eine von links kommende 54-Jährige mit ihrem Fahrrad. Es kam zur Kollision zwischen den beiden und sie stürzten.

Dies wiederum führte dazu, dass eine nachfolgende, ebenfalls 54-jährige Frau, mit ihrem Pedelec mit der vorausfahrenden Fahrradfahrerin zusammenstieß und dadurch ebenfalls zu Fall kam. Alle drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die Frauen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher musste sich keiner ärztlichen Behandlung unterziehen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, so die Polizei. (AZ)