Illertissen

11:30 Uhr

Ein Blick hinter die Kulissen der Krippenschau in Illertissen

Plus Anton Bidell und seine Kollegen haben die Ausstellung aufgebaut. Sie geben Tipps und Tricks für die Krippe zuhause. Auch eine Kaffeemühle kommt zum Einsatz.

Von Rebekka Jakob

Hammer, Zangen, Klammerapparat, Heißklebepistole: Es ist eine kleine Bastelwerkstatt, die sich Anton Bidell, Josef Betz und Josef Eschey im Schloss eingerichtet haben. Die drei haben tagelang an der Krippenausstellung des Vereins für Heimatpflege Illertissen gearbeitet, die hier zu sehen sein soll. Und wo Experten am Werk sind, fällt auch der ein oder andere Tipp für die Krippe daheim ab, die spätestens am Heiligen Abend stehen sollte.

