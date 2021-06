Einbrecher erbeutet vierstelligen Betrag in Illertissen

Ein noch unbekannter Einbrecher hat ein Einfamilienhaus in Illertissen gezielt nach Bargeld durchsucht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

Eine bisher unbekannte Person ist in ein Einfamilienhaus in Illertissen eingebrochen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Donnerstagmorgen in der Auer Straße zwischen 6.15 Uhr und 9.45 Uhr. Der unbekannte Täter durchsuchte die Wohnung gezielt nach Bargeld und konnte einen vierstelligen Betrag erbeuten. Die Polizeiinspektion Illertissen bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch