Einbrecher steigen in Wohnhaus in Illertissen ein

Über ein Kellerfenster gelangten Unbekannte in ein Wohnhaus in Illertissen. Sie suchten nach Schmuck und Geld.

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 14.30 und 19 Uhr in ein Wohnhaus im Finkenweg in Illertissen eingebrochen. Über ein aufgehebeltes Kellerfenster gelangten die Täter in die Räume und suchten nach Wertsachen. Offensichtlich hatten es die Einbrecher auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Die Höhe des Beuteschadens kann die Polizei noch nicht beziffern, sie dürfte allerdings im mittleren, vierstelligen Eurobereich liegen. Der Schaden am Fenster wird auf 100 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise unter Telefon 07303/9651-0. Sind jemandem verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der näheren Umgebung des Tatorts aufgefallen? (AZ)