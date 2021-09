Einbruch in Illertisser Campinganlage: 400 Euro gestohlen

Der oder die unbekannte Täter oder Täterin hat 400 Euro entwendet und bei dem Einbruch zusätzlich einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro angerichtet.

In der Nacht zum Samstag hat ein unbekannter Täter oder eine Täterin ein Fenster zu den Büroräumen einer Campinganlage in der Dietenheimer Straße in Illertissen aufgehebelt. Aus einer Schreibtischschublade wurden 400 Euro Bargeld gestohlen. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Das teilt die Polizei mit. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)