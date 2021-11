Illertissen

vor 16 Min.

Eine Illertisserin wandert aus: Sabine Hader ist dann mal weg

Plus Als Kunstzirkelvorsitzende in Illertissen hat sie ihren Platz geräumt und bricht auch die übrigen Zelte ab. Diese stehen künftig in Schwedisch Lappland.

Von Regina Langhans

Sabine Hader, 58, in den vergangenen Jahren das Gesicht des Kunstzirkels Illertissen, treibende Kraft für die Galerie „Schau mal rein“ und Ideengeberin für die kreative Seite der Bienen- und Gartenstadt Illertissen, gibt alles auf. Und wandert nach Arvidsjaur in Schwedisch Lappland aus. Ihren Vorsitz beim Kunstzirkel hat sie schon an Theresia Richter-Numberger abgegeben, den Hausstand so gut wie aufgelöst. Im Dezember soll der Umzug nach Lauker erfolgen, einem Flecken mit 50 Häusern 33 Kilometer von der Hauptgemeinde Arvidsjaur entfernt und 110 Kilometer südlich des Polarkreises.

