Einkaufen für Berufstätige: Illertissen bekommt einen Feierabend-Markt

Die Stadt startet erstmals ein Einkaufsangebot in den Abendstunden. Was zum Auftakt alles geboten ist.

Wer vormittags bei der Arbeit ist, soll trotzdem die Chance haben, auf dem Illertisser Wochenmarkt frische Produkte aus der Region zu kaufen. Deshalb startet am kommenden Montag, 30. August, der Illertisser Feierabend-Markt. Damit gibt es künftig gleich drei Marktangebote in der Innenstadt.

Montags von 16 bis 20 Uhr werden dann regelmäßig auf dem Marktplatz unterschiedliche Händler ihre Waren anbieten. Das Sortiment erstreckt sich von lokalem Obst und Gemüse über Fleischwaren bis hin zu Käse, Kräutern und Gewürzen und soll nach Angaben der Stadtverwaltung in den nächsten Wochen sukzessive ausgebaut werden. Der reguläre Wochenmarkt am Mittwochvormittag und am Samstag auf dem Illertisser Marktplatz bleibt trotzdem bestehen.

Feierabend-Wochenmarkt in Illertissen soll vor allem Berufstätige ansprechen

Marktleiterin Daniela Straßburg freut sich: „Wir hören oft von Bürgerinnen und Bürgern, wie gern sie auf dem Wochenmarkt einkaufen würden, aber mittwochs müssen viele Menschen arbeiten und der Samstag gehört der Familie oder wird für Ausflüge genutzt. Mit dem Feierabend-Markt haben nun auch Berufstätige eine Gelegenheit, sich unter der Woche mit hochwertigen Lebensmitteln eindecken zu können.“

Zum Auftakt wird auch die Stadt Illertissen selbst mit einem Stand vertreten sein und für ein kleines Rahmenprogramm sorgen. (AZ)

