Illertissen

Erste Berufsschüler erlangen Fachhochschulreife in Illertissen

Diese Absolventen haben als erster Jahrgang der Berufsschule Plus in Illertissen die Fachhochschulreife erlangt.

Von Regina Langhans

Zum Hochschulschloss jetzt auch noch die Hochschulreife: Die Schulstadt Illertissen ermöglicht es ambitionierten Berufsschülern inzwischen, neben Lehre und Berufsschulunterricht per Abendunterricht das Fachabitur zu machen. Das Modell heißt Berufsschule Plus und wurde 2018 eingeführt. Jetzt, drei Jahre später, hat Schulleiter Klaus Hlawatsch in einer Feierstunde elf Absolventen das Zeugnis der bundesweit anerkannten Fachhochschulreife überreicht.

