Erste Brunnenhof-Serenade nach einjähriger Corona-Pause

Plus Das Kammerorchester St. Martin bietet am Sonntag festliche Barockmusik vor der Stadtpfarrkirche Illertissen.

Die Kirchenmusik St. Martin in Illertissen hat in kleinen Formaten nach dem Lockdown bereits ihren Auftakt genommen. Nun zieht das Kammerorchester nach und steht bei der traditionellen Serenade im Brunnenhof nach eineinhalbjähriger Pause wieder auf dem Konzertpodium.