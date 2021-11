Erweiterung: Modulhersteller Wagner und Baufirma Motz haben in Illertissen viel vor

Plus Die beiden Unternehmen planen große Erweiterungen im Stadtgebiet. Vor allem ein Projekt bringt einschneidende Veränderungen.

Der Bauboom in Illertissen ist ungebrochen, derzeit entstehen eine Menge Wohnbauprojekte im Stadtgebiet oder sind bereits in Planung. Aber auch Firmen planen hier große Erweiterungen - wie die Wagner Möbel Manufaktur und das Bauunternehmen Kurt Motz. Doch bevor die Bauherren loslegen können, ist noch eine Menge Planungsarbeit auch im Rathaus vonnöten.