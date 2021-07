Es blitzt jetzt öfter in Illertissen: Verkehrsüberwachung wächst

Plus Der Verbund der Gemeinden, die bei der Kommunalen Verkehrsüberwachung in Illertissen mitmachen, wird noch größer. Jetzt muss sich die Einrichtung neu aufstellen.

Schnell ist es passiert: Einmal nicht aufgepasst, schon blitzt es rot durchs Autofenster und man weiß: Das war zu schnell. Künftig könnte das noch häufiger der Fall sein - denn die Kommunale Verkehrsüberwachung in der Region weitet ihren Zuständigkeitsbereich aus. Doch weil das Bündnis der Kommunen, die hier mitmachen, immer größer wird, muss sich auch die dahinter steckende Einrichtung ganz neu aufstellen.