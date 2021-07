Fahrradfahrer wird bei Unfall in Illertissen schwer verletzt

Eine Autofahrerin hat in Illertissen die Vorfahrt eines Fahrradfahrers missachtet. Der Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Illertissen schwer verletzt worden. Laut Polizei war er morgens auf der Ulmer Straße in Richtung Süden unterwegs. Er wollte die Straße an der Abzweigung zur Adolf-Kempter-Straße geradeaus passieren, da bog dort eine in dieselbe Richtung fahrende Autofahrerin nach rechts ab. Das Auto stieß mit dem Fahrrad zusammen, der Mann stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 28-jährige Unfallverursacherin hatte die Vorfahrt des Radlers beim Abbiegevorgang missachtet. Gegen sie hat die Polizei nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt. (AZ)