Fahrradfahrer wird bei Unfall in Illertissen verletzt

In Illertissen hat es am Donnerstag gekracht. Ein Radfahrer übersah ein Auto.

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Illertissen mit einem Auto zusammengestoßen. Der 25-Jährige wollte von der Max-Eyth-Straße in die Auer Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 49-jährigen Mann, der mit seinem Auto auf der Auer Straße unterwegs und vorfahrtsberechtigt war. Es kam zum Unfall, bei dem sich der Radfahrer leicht am Fuß verletzte. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro. (AZ)

