Festival "Junge Künstler": Brillante Bogenkunst macht in Illertissen Lust auf mehr

Anna Katharina Wildermuth, Noëmi Zipperling, Caspar Vinzens, Lukas Sieber und Daniel Müller-Schott (von links) eröffneten das Festival für junge Künstler in Illertissen.

Plus Der Cellist Daniel Müller-Schott und das Aris Streichquartett eröffnen in Illertissen das Festival “Junge Künstler – Stars von morgen“. Das Publikum ist begeistert.

Von Regina Langhans

Das achte Festival „Junge Künstler – Stars von morgen“ hat am Wochenende einen glänzenden Auftakt erlebt. Es bereitete gleichermaßen vor und auf der Bühne Freude, Daniel Müller-Schott zum Beispiel zeigte sich später froh darüber, „endlich wieder einmal mit anderen gespielt zu haben“, wie er sagte. Für den zu erwartenden, gewohnt opulenten Beginn der sechsteiligen Veranstaltungsreihe betrat Müller-Schott allein die Bühne im Festsaal des Kollegs in Illertissen. Dann löste ihn ein Quartett ab. Am Ende waren sie zu fünft und erfüllten die ganze Halle mit exquisiter Musik.

