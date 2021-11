Illertissen

vor 36 Min.

Firma aus Babenhausen startet Bau von Bürgersolarpark bei Tiefenbach

Plus Nördlich von Tiefenbach haben die Arbeiten an der Anlage begonnen, die Strom für 2000 Haushalte liefern soll. Bürger können sich über das Projekt informieren.

Die Bauarbeiten an dem Bürgersolarpark, der nördlich von Tiefenbach entstehen soll, haben begonnen. Der erste Spatenstich fand am 11. November statt. Jetzt will das Unternehmen auch die Bürger darüber informieren, was hier entsteht und wie sie sich beteiligen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen