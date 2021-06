Frontalzusammenstoß bei Tiefenbach: Drei Menschen werden verletzt

Zwischen Gannertshofen und Tiefenbach sind am Freitag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Drei Menschen wurden verletzt, die Straße war gesperrt.

Drei nach erstem Anschein mittelschwer verletzte Personen und zwei total beschädigte Autos: Das ist die erste Bilanz eines Unfalls, der am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße NU15 zwischen Gannertshofen (Markt Buch) und Tiefenbach (Stadt Illertissen) passiert ist.

Unfall bei Gannertshofen: In einem Auto saß eine Mutter mit Kind

Nach Angaben der Polizei stießen in einer Kurve nahe der Brücke über die "Kleine Roth" zwei Autos frontal zusammen: Ein mit einem Mann besetztes Mercedes-Cabrio kam von Tiefenbach her, eine Mutter mit Kind in ihrem VW-Golf kam ihm von Gannertshofen her entgegen.

Der genaue Hergang ist noch unklar, ebenso wie die Schadenshöhe. Es wurden mehrere Feuerwehren aus der Umgebung alarmiert, die die Straße für die Dauer der Verletztenversorgung und der polizeilichen Unfallaufnahme absperrten. Alle drei Beteiligten wurden in Kliniken gebracht.

