Fünfjährige Ausreißerin landet bei der Polizei Illertissen

Eine Fünfjährige hat sich unbemerkt von ihren Eltern mit ihrem Roller auf Erkundungstour durch Illertissen begeben.

Am Freitagnachmittag ist einer Autofahrerin in Illertissen ein kleines Mädchen aufgefallen, das allein mit seinem Roller unterwegs war. Das teilt die Polizei mit. Bei starkem Verkehr befuhr das Kind immer wieder den Kreuzungsbereich der Ulmer Straße/Siemensstraße und auch den Kundenparkplatz eines angrenzenden Verbrauchermarktes. Nachdem das Kind augenscheinlich völlig alleine unterwegs war, nahm die Autofahrerin sie kurzzeitig an sich und brachte sie zum nahen Verbrauchermarkt. Auch dort waren die Eltern nicht zu finden. Eine Mitarbeiterin des Marktes alarmierte die Polizei.

Die Beamten nahmen die Fünfjährige schließlich mit zur Polizeiinspektion Illertissen, wo sie von den Polizisten bestmöglich bespaßt wurde, heißt es im Polizeibericht. Währenddessen meldeten sich auch schon die Angehörigen, die bereits nach der kleinen Ausreißerin suchten. Letztendlich konnte das Mädchen mit vielen neuen Eindrücken von der Polizei glücklich an die Angehörigen übergeben werden. (AZ)