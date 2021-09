Fußgänger wird bei Unfall in Illertissen verletzt, Verursacherin flüchtet

Ein Fußgänger geht davon aus, dass eine Autofahrerin ihn die Straße überqueren lässt. Doch dann rollt der Wagen über seinen Fuß. Die Polizei sucht Zeugen.

Diverse Verletzungen hat am Mittwochnachmittag ein Fußgänger in Illertissen erlitten. Als der Mann die Straße überquerte, überfuhr ein Auto mit dem rechten Hinterreifen dessen Fuß. Die Frau am Steuer des Wagens setzte die Fahrt jedoch unbeirrt fort, weshalb die Polizei nun Zeugen des Unfalls sucht.

Blauer Audi rollt in Illertissen über Fuß von Fußgänger

Der 33 Jahre alte Fußgänger wollte nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 14.20 Uhr die Rudolf-Diesel-Straße überqueren. Was dann passierte, schilderte der Mann gegenüber der Polizei wie folgt: Ein blauer Audi A3 mit Sportauspuff und Ulmer Zulassung kam mit überhöhter Geschwindigkeit angefahren. Der Mann ging deshalb zurück auf den Gehsteig, obwohl er die Fahrbahn bereits betreten hatte. Die Audi-Fahrerin verlangsamte daraufhin ihre Geschwindigkeit, weshalb der Fußgänger davon ausging, sie ließe ihn nun queren. Er betrat deshalb erneut die Fahrbahn. Doch dann rollte das Auto über den Fuß des Mannes.

Der Mann beschrieb die Autofahrerin wie folgt: etwa 30 bis 35 Jahre alt, dunkelblonde, schulterlange Haare, die zum Zopf gebunden waren. Zu dem Zeitpunkt trug sie eine Piloten-Sonnenbrille. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)