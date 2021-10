Illertissen

06:00 Uhr

Gegen wilden Müll: Freiwillige machen Illertissen ein Stückchen sauberer

Um die 50 Müllsammlerinnen und Müllsammler, darunter Familien mit Kindern, Rentnerinnen und Rentner sowie Angestellte von Stadt und Volksbank beteiligten sich an der Aktion in Illertissen.

Plus Etwa 50 Personen beteiligen sich an einer Müllsammelaktion in Illertissen. Bei der Gelegenheit stellt die Stadt ein neues und hilfreiches E-Fahrzeug vor.

Von Claudia Bader

Innerhalb von rund zwei Stunden ist es am Samstag im Illertisser Stadtgebiet und auf den Freizeitanlagen ein wenig sauberer geworden. Zu verdanken ist das den rund 50 kleinen und großen Müllsammlerinnen und Müllsammlern, die sich für die Aktion „Saubere Stadt“ Zeit nahmen, Wege und Straßenränder von Unrat zu befreien. Als zur Mittagsstunde das Geläut des Carillons vom Turm der nahen Pfarrkirche St. Martin ertönte, lagerten einige mehr oder weniger gut gefüllte Müllsäcke auf dem Schrannenplatz. Daneben stand das E-Lastenbike, mit dem künftig regelmäßig in der Stadt Müll gesammelt wird.

