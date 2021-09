Geldautomat in Tiefenbach: Banken machen gemeinsame Sache

Die Sparkasse schaltet Ende September ihren eigenen Geldautomaten in Tiefenbach ab. Dafür können die Kunden bei der Konkurrenz abheben.

Die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen und die Raiffeisenbank Schwaben Mitte machen in Tiefenbach gemeinsame Sache: Künftig können Kunden beider Kreditinstitute an einem Automaten kostenlos abheben. Die Sparkasse macht dafür ein eigenes Angebot dicht.

Raiffeisenbank und Sparkasse sprechen in einer gemeinsamen Mitteilung davon, dass sie die Bargeldversorgung in Tiefenbach bündeln wollen. Kunden der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen können deshalb ab 1. Oktober am Geldautomaten der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in der Graf-Kirchberg-Straße 28 kostenfrei Bargeld abheben.

Sparkasse bietet in Tiefenbach weiter Beratungen an

Bisher betreibt die Sparkasse einen Geldautomaten in der Gannertshofener Straße 3 in Tiefenbach. Dieser steht noch bis zum 30. September zur Verfügung. Die Sparkasse betreibt an dieser Stelle Räumlichkeiten, in denen nach Terminvereinbarung Beratungsgespräche stattfinden. Diese bleiben nach Angaben von Sparkassen-Sprecherin Carmen Partsch weiterhin bestehen. (rjk)