Gerti Keßlinger hat vor 24 Jahren den Hospizgedanken nach Illertissen geholt

Plus Längst sind Sterbebegleitung und Trauerarbeit in der Stadt zur festen Einrichtung geworden. Dafür wurde die einstige Drahtzieherin mit einer Urkunde für besondere Verdienste ausgezeichnet.

Von Regina Langhans

Wenn der Name Gerti Keßlinger in Illertissen fällt, denken viele an die 1997 gegründete Ambulante Hospizgruppe. Zu Recht, denn die heute 73-Jährige hat vor 24 Jahren die Begleitung von Schwerstkranken, Sterbenden und Trauernden durch Ehrenamtliche in der Region zwischen Ulm und Memmingen etabliert. Sie schaffte es, den Bürgern den Hospizgedanken derart nahezubringen, dass die Voraussetzung und Bereitschaft gegeben waren, in Illertissen ein stationäres Haus, das Benild-Hospiz, zu errichten. Nun hat es sich Evelin Klein, die scheidende Vorsitzende der Ambulanten Hospizgruppe, nicht nehmen lassen, gewissermaßen als letzte Amtshandlung die Initiatorin und langjährige Hauptakteurin Gerti Keßlinger für ihre „besonderen Verdienste um die Ambulante Hospizgruppe Illertissen“ mit einer Urkunde auszuzeichnen.

