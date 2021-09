Illertissen

Großeinsatz: So lief die Suche nach der Vermissten in Illertissen

Mehr als 150 Einsatzkräfte machten sich am Donnerstagabend in Illertissen auf die Suche nach einer Vermissten. Die 90-Jährige wurde am frühen Morgen in Senden gefunden.

Plus Viele Menschen in der Region haben sich an der Suche nach einer 90-Jährigen in Illertissen beteiligt. Wie die Suche schnell ein glückliches Ende fand.

Von Rebekka Jakob

Es war eine der größten Suchaktionen, die die Region je erlebt hat: Die ganze Nacht über haben Dutzende Einsatzkräfte nach einer 90-Jährigen gesucht, die am Donnerstagmittag in Illertissen verschwunden war. Die Suche fand ein glückliches Ende - doch die Vermisste tauchte an unvermuteter Stelle wieder auf.

