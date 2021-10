Illertissen

vor 17 Min.

Großes Finale in Illertissen für das Festival "Junge Stars - Künstler von morgen"

Plus Würdiges, begeisterndes Finale: Elf junge Künstler aus dem Opernstudio der Bayerischen Staatsoper München erfreuen in Illertissen mit Arien und Duetten.

Von Regina Langhans

Mit viel Herz, Schmerz und weltberühmten Melodietiteln ist das Festival "Junge Künstler – Stars von morgen" am Wochenende opulent ausgeklungen. Der Festsaal des Kollegs in Illertissen war aber "nur" gemäß Abstandsvorgaben ausgebucht, der Mundnasenschutz blieb weiterhin geboten und Pause und Bewirtung fielen aus. Der Verzicht auf die Annehmlichkeiten ist nicht mehr neu, aber eben doch der Wohlfühlatmosphäre abträglich. Daher umso anerkennenswerter, wie die elf jungen Künstler des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper München ihr Publikum für knapp zwei Stunden erfolgreich in die schmeichelhafte Welt der ganz großen Emotionen zu entführen wussten. Sie zeigten sich dankbar, nun schon zum dritten Mal in Illertissen auftreten zu können, wobei ihr Konzert vergangenen Herbst in der Corona-Zeit einer ihrer wenigen Termine überhaupt war. Somit bot die Opern- und Operettenrevue für alle gleichermaßen erhebende Momente.

