19.12.2020

Illertissen: Hausarzt dringend gesucht

Stiftung versucht, Praxis zu retten

Die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten wird zunehmend problematischer, denn immer weniger Ärzte wollen sich dort niederlassen. Mit diesem Problem kämpft gerade die Kreisspitalstiftung Weißenhorn. Sie möchte eine Arztpraxis in Illertissen erhalten, doch die Chancen dafür stehen momentan nicht gut– und die Zeit läuft ab.

Der Grund für die jetzt aufgetretenen Schwierigkeiten: In der Stadt schließt zum Jahresende eine bestens eingeführte Praxis für Allgemeinmedizin, die dort seit 37 Jahren Patientinnen und Patienten betreut hat. Die Kreisspitalstiftung Weißenhorn möchte nach den Worten von Sprecherin Edeltraud Braunwarth diesen Kassensitz gerne erwerben und somit die Praxis weiterführen.

Das hat sich jedoch als nicht ganz einfach herausgestellt. Seit geraumer Zeit wurde sie in den einschlägigen Fachpublikationen ausgeschrieben, um einen Nachfolger zu finden, allerdings bisher ohne Resonanz. Somit droht den Menschen im Raum Illertissen künftig eine Lücke in der medizinischen Versorgung. Die Hoffnung möchte sie aber noch nicht aufgeben, sagt Edeltraud Braunwarth, vielleicht melde sich ja doch noch kurzfristig ein Interessent: „Wir würden uns freuen, wenn wir für die Patienten diese Praxis erhalten könnten.“

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Kreisspitalstiftung einen sogenannten medizinischen Kassensitz kauft, um eine entsprechende Praxis zu betreiben. Mittlerweile besitzt sie bereits sieben solcher Sitze mit verschiedenen medizinischen Fachrichtungen im Landkreis. Dazu gehören Frauenarztpraxen in Neu-Ulm und Illertissen, Sitze für Chirurgie und Unfallchirurgie in Illertissen und Weißenhorn, Innere Medizin in Vöhringen und Weißenhorn sowie einer für Nuklearmedizin in Weißenhorn. (hip)

