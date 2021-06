Illertissen

vor 17 Min.

Heiraten, aber schnell: So klappt die Last-Minute-Hochzeit

Plus Wie schnell können Paare angesichts der gesunkenen Inzidenzen in Illertissen und Umgebung noch eine Hochzeitsfeier organisieren? Wir haben nachgefragt.

Von Carmen Dörfler

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm und Umgebung ist gesunken, aktuell liegen die Zahlen sogar dauerhaft unter 50 und ab Freitag sind neue Regelungen in Kraft getreten. Einige sind geimpft, langsam kehrt wieder "normales" Leben ein. Damit rücken auch Feste im kleinen Kreis wieder in greifbare Nähe. So auch Hochzeitsfeiern. Doch wie schnell kann ein Paar denn nun eine Hochzeit organisieren? Wir haben nachgefragt.

Themen folgen